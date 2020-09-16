Волгоградские чиновники уверены, что регион можно сделать привлекательнее для туристов, если вложить миллионы рублей в создание "картинки", не обеспечивая при этом отдыхающих даже минимальными удобствами в виде туалетов.
Власти намерены вложить 2,5 миллиона рублей на модернизацию туристического портала Волгоградской области welcomevolgograd. com.
Заказчиком является государственное автономное учреждение "Агентство развития туризма".
В первую очередь планируется обновить дизайн сайта, создать несколько новых разделов.
Также в планах стоит разработка модуля "Конструктор маршрутов" и виджета "Погода".
Кроме того, будет реализована возможность резервного копирования данных портала. У туристических объектов на территории города будут установлены таблички с QR-кодами.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.