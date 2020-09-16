Всемирная туристская организация спрогнозировала влияние пандемии на мировой туризм. По мнению экспертов, в ближайшее время это влияние ещё сохранится. А полное восстановление может занять до четырёх лет.

"Забегая вперед, можно предположить, что снижение спроса на поездки и потребительского доверия будет продолжать оказывать влияние на туризм до конца года", - говорится на сайте Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

"Тем не менее, несмотря на это, возвращение к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока займет от двух до четырех лет", - сделали вывод в UNWTO.