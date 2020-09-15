Аналитики считают, что интерес к российским регионам искусственный, так как он возник только из-за пандемии коронавируса, поэтому в следующем году такой эффект вряд ли получится повторить. О том, каковы прогнозы на внутреннему туризму на следующий сезон, в интервью "Правде.Ру" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"На самом деле это не совсем так. Просто интерес возникает в той или иной системе координат. Здесь он возник на фоне ограничений по выезду. Но на внутреннем рынке тоже было снижение потребительского спроса. Тем не менее, за счёт поддержки государственных органов управления (кэшбека и программы субсидирования), вектор развития был сосредоточен на внутренних направлениях, выбраны новые маршруты, в которые вошли Калининград, Бурятия, Хакасия, Сахалин, Камчатка, Алтайский край. Туроператоры начали достаточно эффективно работать на внутреннем рынке. Это нашло свой отклик, потому что выросло целое поколение, которое вообще не знало ни черноморского побережья, ни Республики Крым, не говоря уже о тех маршрутах, о которых я сказал. Программа поддержки предваряла направление и формирование генерирования потоков потребителей. Факты говорят о том, что эти продукты достаточно востребованы.

Я уверен, что в следующем году, когда, мы с пандемией покончим, внутренний туризм дальше будет развиваться, так как у России богатый внутренний потенциал", — заключил эксперт.