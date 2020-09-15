В Алтайском крае создадут национальный парк "Салаир"

В Алтайском крае появится новый национальный парк под названием "Салаир". Он будет расположен на территории трёх действующих государственных природных заказников — "Тогульского", "Ельцовского" и "Сары-Чумышского".

Общая площадь "Салаира" будет составлять 161,2 тыс. га.

"Новый национальный парк создается для сохранения и восстановления как характерных типов растительных сообществ Салаирского кряжа — коренных пихтово-осиновых и березово-осиновых лесов с зарослями кустарников и высокотравными лугами, так и редких кедровых и реликтовых сибирских широколиственных лесов из сибирской липы и зеленокорой осины", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

На территории "Салаира" жители и гости региона смогут увидеть уникальные геологические и палеонтологические объекты. В перспективе их планируют включить в турмаршруты.

На территории будущего национального парка расположен ряд уникальных геологических и палеонтологических объектов, которые в дальнейшем могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты.

Предполагается, что реализация проекта будет способствовать развитию экотуризма, что благоприятно отразится на экономике региона.