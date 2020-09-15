Ростуризм анонсировал развитие велотуризма в России

Ростуризм планирует реализовать проект по созданию веломаршрута Москва — Санкт-Петербург протяжённостью 1150 км.

"Цели путешествия — произвести трассировку маршрута, привлечь к исследованию локальные сообщества и повысить интерес к велотуризму", — пояснили организаторы.

Во многих развитых странах мира веломаршруты являются важной частью транспортных систем.

"Популярность велотуризма в России продолжает расти на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный отдых. Но для велосипедистов отсутствует необходимая инфраструктура. Создание обустроенного веломаршрута станет первым нацпроектом в области велотуризма", — пояснили в Ростуризме.

В минувшие выходные специалисты уже отправились в исследовательскую велоэкспедицию, которая продлится 16 дней. Участники экспедиции изучат трассу, проблемные участки, а также туристический потенциал близлежащих территорий.