Турпоток в Петрозаводск в этом году вырос в 3,5 раза

Из-за введённых в связи с коронавирусом ограничений туристы пытались разнообразить свой досуг в России. На этом фоне их интерес к Петрозаводску вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также увеличился турпоток в Иркутск и Калининград, сообщает "Коммерсант".

Оценка проводилась по количеству трансакций из других регионов за период с мая по август.

В число популярных городов среди российских туристов также вошли Краснодар и Владимир, где число платежей от приезжих увеличилось в 1,5 и 2 раза. В Москве, наоборот, отмечается снижение на 6%.

Закрытие границ положительно отразилось на южных направлениях: в Сочи показатель относительно лета прошлого года вырос на 33%, в Геленджике — на 39%, в Анапе — на 50%.

Аналитики считают, что интерес к российским регионам искусственный, так как он возник только из-за пандемии коронавируса, поэтому в следующем году такой эффект вряд ли получится повторить. Также эксперты отмечают, что рынок внутреннего туризма имеет тенденцию к росту вне зависимости от пандемии.