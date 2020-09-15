Село Игнашино может стать центром притяжения туристов

Власти Дальнего Востока постоянно ищут новые турмаршруты, которые могут быть интересны туристам. Возможно, что новым туристическим объектом станет село Игнашино, которое старше Хабаровска.

Но на данный момент вопросы восстановления села интересуют не чиновников, а представителей общественности.

Ранее расположенная здесь станица стала своеобразным дальневосточным Клондайком. Именно здесь в огородахнаходили целые слитки золота, а потом сюда стали приезжать люди из разных регионов с целью разбогатеть.

Кроме того, станица была известна благодаря минеральным водам, которые славились своей чудодейственной силой.

Местные власти считают, что в регион может будет привлечь и иностранных туристов.

Так, буквально через дорогу от села расположены известные китайские туристические объекты и если наладить сообщение с другим берегом туристов, то их можно будет приглашать на минеральные ванны. Для этого нужны погранпереход, канатная дорога и речное сообщение. ﻿

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