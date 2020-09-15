В Туле откроется отель под брендом AZIMUT

В начале следующего года в Туле откроется новый отель под брендом AZIMUT Hotels.

"AZIMUT Отель Тула находится в самом центре города в шаговой доступности от набережной реки Упа и Тульского Кремля — визитной карточки города и памятника архитектуры XVI века. Общий номерной фонд гостиницы составит 41 номер разных категорий. Гостям будут доступны лобби-бар, оборудованный конференц-зал на 40 человек и ресторан, который предложит настоящую русскую кухню в современном исполнении", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что внутренняя отделка номеров будет выполнена в лаконичной цветовой гамме с добавлением ярких геометрических акцентов. В интерьерах будут использованы объёмные 3D-панели, выполненные в виде своеобразных отпечатков пряничных досок. Помещения будут декорированы картинами и арт-объектами, призванными объединить историю и современность.

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