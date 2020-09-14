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В Ярославле состоялось открытие медвежьего музея

В Ярославле состоялось открытие нового музея. Данное событие приурочено к празднованию 1010-летнего юбилея со дня основания города.

В Ярославле состоялось открытие медвежьего музея

На церемонии открытия представители официальной делегации пожелали музею процветания на благо развития туризма в Ярославле и на маршруте "Золотое кольцо России".

"Сегодня очень важный для нас день. Открытие музея мы готовили больше года. Провели важную работу по сбору информации и исторических данных. Традиция наряжать медведя в тематические наряды сложилась еще 10 лет назад, когда 12 сентября к 1000-летию города был открыт памятник медведю "Символ России — легенда Ярославля". За это время у памятника бронзовому медведю сформировалась коллекция из более чем 150 костюмов, которая и легла в основу нового музея. Сегодня в рамках празднования юбилейной даты со дня основания города мы представили наш новый проект на суд жителей и гостей города. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в работе над концепцией музея, тем, кто присутствовал на открытии, и тем, кто ещё станет его гостем", — сообщила президент НП "МОТ "Золотое Кольцо" Марина Филимонова.

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