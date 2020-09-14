В Саратове ко дню города открыли музей Калача

В Саратове в рамках мероприятий, приуроченных ко дню города, открыли Музей калача.

Экспозиция находится на территории Саратовского аграрного университета им. Вавилова, расположенного на Театральной площади.

На выставке представлены темы, посвящённые сельскому хозяйству Древнй Руси, истории местных сортов пшеницы, а также истории возникновения саратовского калача.

Первыми гостями музея будут учащиеся школ региона. Затем уже с экспозицией смогут познакомиться горожане и туристы, отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В настоящее время музей для посетителей закрыт. Ещё не решены вопросы режима его работы и условий посещения.

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