Алтайская резиденция Деда Мороза переедет из Барнаула в Белокуриху

Резиденция Деда Мороза в Алтайском крае переезжает из Барнаула в главный туристический центр региона — курорт Белокуриха. С 1 ноября сказочный герой будет приглашать гостей уже в своё новое жилище. Об этом на официальной странице Алтайской резиденции в Instagram сообщили представители Деда Мороза.

"За это время предстоит перевезти 10 тонн сказочного реквизита и обустроиться в Белокурихе — главном туристическом центре Алтайского края", — пояснили они.

По словам организаторов, новое размещение позволит повысить имиджевую привлекательность региона и привлечь больше инвесторов. Кроме того, это будет способствовать развитию событийного туризма в Алтайском крае.

Поклонники Деда Мороза неоднозначно отреагировали на эту новость. Так, многие родители теперь опасаются, что они теперь не смогут каждый год приезжать в гости к сказочному персонажу.