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💥10 тонн сказочного волшебства переезжает в Белокуриху! 💥 ⠀ 🎅Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переезжает в главный туристический центр Алтайского края город-курорт Белокуриха. ⠀ ⠀ C 1-го ноября 2020 года Алтайская резиденция Деда Мороза ждет гостей со всего мира по новому адресу: горд Белокуриха, ул. Славского, 17. ⠀ ‼️В рамках новых масштабов: *Первый̆ общероссийский онлайн конкурс детского творчества "Сейф сказочных гаджетов" совместно с 35 сказочными туристическим объектами. *Эксклюзивная брендированная сувенирная продукция. ⠀ *Туры по сказочным объектам России. ⠀ *"Интерактивная карта Сказочных объектов РОССИИ" ⠀- новый туристический проект Алтайской резиденции Деда Мороза и КОМПАНИИ РОСТЕЛЕКОМ, объединяющий 35 сказочных объектов основой для интереснейших детских и семейных путешествий. ⠀ В ближайшей перспективе — строительство Проекта "Сказочный край" на территории Белокуриха-2. ⠀ ⠀ Для российских и зарубежных туристов — это возможность попасть в настоящую сказку в одной из главных здравниц страны. ⠀ Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края. ⠀ Мы ждем сотни тысяч писем к нашему Волшебнику, гостей со всего света взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних Чудес. ⠀ @_ded22_ #ded22 #ded22новости #ded22новыйформат #заволшебничай
Резиденция Деда Мороза в Алтайском крае переезжает из Барнаула в главный туристический центр региона — курорт Белокуриха. С 1 ноября сказочный герой будет приглашать гостей уже в своё новое жилище. Об этом на официальной странице Алтайской резиденции в Instagram сообщили представители Деда Мороза.
"За это время предстоит перевезти 10 тонн сказочного реквизита и обустроиться в Белокурихе — главном туристическом центре Алтайского края", — пояснили они.
По словам организаторов, новое размещение позволит повысить имиджевую привлекательность региона и привлечь больше инвесторов. Кроме того, это будет способствовать развитию событийного туризма в Алтайском крае.
Поклонники Деда Мороза неоднозначно отреагировали на эту новость. Так, многие родители теперь опасаются, что они теперь не смогут каждый год приезжать в гости к сказочному персонажу.
"Мы запустим автобус выходного дня, чтобы все желающие могли посетить новую вотчину Деда Мороза. Кроме того, он будет участвовать в различных мероприятиях, проводимых в Барнауле", — подчеркнули в Алтайской резиденции.
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