Вакцинации не повлияют на путешествия в другие страны

Эксперт Торгово-промышленной палаты в области туризма Юрий Барзыкин спрогнозировал влияние обязательной прививки на желание россиян отправиться в путешествие.

По словам эксперта, люди будут путешествовать так же, как и раньше. И никакие прививки от коронавируса им в этом не помешают.