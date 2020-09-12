Эксперт Торгово-промышленной палаты в области туризма Юрий Барзыкин спрогнозировал влияние обязательной прививки на желание россиян отправиться в путешествие.
По словам эксперта, люди будут путешествовать так же, как и раньше. И никакие прививки от коронавируса им в этом не помешают.
"Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней", — прокомментировал ситуацию Барзыкин.
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