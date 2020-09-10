Мероприятие будет проходить 19 и 20 сентября.

Ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и легендарный ледокол-музей "Красин" будут открыты для посещения всеми желающими.

Также в рамках мероприятия можно будет посетить концерт, выставку, различные мастер-классы и лектории.

У VII фестиваля впервые в истории появится свой талисман — "Ледоколя" — в виде ростовой куклы. Организаторы мероприятия предполагают, что фестиваль станет брендом событийного туризма Санкт-Петербурга.

"Фестиваль предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с ледовыми богатырями, осознать величие истории нашей страны и мощь отечественного судостроения. С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и незабываемый вальс буксиров приезжает все больше туристов. Интерес к мероприятию высок и в этом году.

В этом году мы впервые продемонстрируем уникальный талисман фестиваля — "Ледоколя", который непременно украсит наш праздник и сделает фестиваль брендом событийного туризма в Северной столице", — сообщил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.