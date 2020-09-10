Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Перепрограммирование клеток избавит человека от старости
Минюст намерен наказать адвокатов обеих сторон по делу Михаила Ефремова
Миллион турпродуктов дожидается продления программы туров с кешбэком
На "Роза Хутор" пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail-2020
Дефицит бюджета России достиг 1,69 трлн рублей
В Петербурге на машиниста крана упал вагон
"Аэрофлот" назвал необычную причину, по которой может задержаться рейс
Мошенники получали страховку за ДТП, которых не было
Американец Тиафо оштрафован за неприличный жест Медведеву

В Петербурге состоится VII фестиваль ледоколов

Мероприятие будет проходить 19 и 20 сентября.

В Петербурге состоится VII фестиваль ледоколов

Ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин", судно ледокольного типа "Невская застава" и легендарный ледокол-музей "Красин" будут открыты для посещения всеми желающими.

Также в рамках мероприятия можно будет посетить концерт, выставку, различные мастер-классы и лектории.

У VII фестиваля впервые в истории появится свой талисман — "Ледоколя" — в виде ростовой куклы. Организаторы мероприятия предполагают, что фестиваль станет брендом событийного туризма Санкт-Петербурга.

"Фестиваль предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с ледовыми богатырями, осознать величие истории нашей страны и мощь отечественного судостроения. С каждым годом посмотреть на парад ледоколов и незабываемый вальс буксиров приезжает все больше туристов. Интерес к мероприятию высок и в этом году.

В этом году мы впервые продемонстрируем уникальный талисман фестиваля — "Ледоколя", который непременно украсит наш праздник и сделает фестиваль брендом событийного туризма в Северной столице", — сообщил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В конце мероприятия жителей и гостей города ждёт фееричное шоу по мотивам повести  Александра Грина — "Бегущая по волнам".

Фестиваль будет проходить с учётом соблюдения всех требований безопасности с целью не допустить распространение COVID-19.

Вход на фестиваль и ледоколы свободный.

Последние материалы
Дом Натальи Королёвой и Тарзана обворовали на 5 млн рублей
Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле
Перепрограммирование клеток избавит человека от старости
Белоруссия: процесс смены власти уже пошёл?
Минюст намерен наказать адвокатов обеих сторон по делу Михаила Ефремова
Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"
Совмещаем приятное с полезным с Некст Мобайл
Миллион турпродуктов дожидается продления программы туров с кешбэком
Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален
На "Роза Хутор" пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail-2020
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова
Комментарии
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Андрей Чупрыгин: "США было некомфортно в монополярном мире"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Русичи нанимали викингов за валюту
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников