На что пойдут оставшиеся в бюджете «туристические» деньги

Недавно президент России Владимир Путин поддержал идею дальнейшего развития внутреннего туризма. Теперь правительство готовит программу по расширению туристических маршрутов по стране. А также планируется продление программы по кешбэку. На всё это будут потрачены деньги для развития туризма, которые остались в бюджете.