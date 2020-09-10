Недавно президент России Владимир Путин поддержал идею дальнейшего развития внутреннего туризма. Теперь правительство готовит программу по расширению туристических маршрутов по стране. А также планируется продление программы по кешбэку. На всё это будут потрачены деньги для развития туризма, которые остались в бюджете.
"Президент поддержал и предложение о расширении программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год. Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы", — с таким обращением обратился Мишустин сегодня к коллегам в ходе заседания правительства.
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