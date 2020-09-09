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Российские туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек

Туризм » Путешествия

В отелях Турции запретили проводить ночные дискотеки, сообщает TourDom.

Российские туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек

В стране вступил в силу указ МВД, направленный на борьбу с распространением COVID-19 на фоне резкого увеличения числа заражённых.

Отелям, нарушающим тишину после полуночи, грозит штраф до 150 тысяч лир (1,5 миллиона рублей).

"Российских туристов незадолго до этого обязали носить за территорией отеля маски. Но к данному нововведению россияне отнеслись негативно", — сообщила представителям СМИ руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Турции.

Кроме того, туристы лишены возможности устраивать дискотеки самостоятельно, так как подобные инициативы тоже караются штрафом.

Ранее стало известно, что власти Турции ввели повсеместные ограничения из-за COVID-19. Теперь все жители и гости страны обязаны носить в общественных местах защитную маску.

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