В Якутии разработали экскурсии для развития промышленного туризма

Власти Якутии совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм. Заводы Якутии уже подготовили шесть пилотных проектов.

Туристы смогут посетить следующие предприятия:

"Колмар";

АЛРОСА;

"ЭПЛ Даймонд" и "Киэргэ";

технопарк "Якутия";

национальный концерн "Сахабулт".

В сентябре будет проводиться индивидуальная работа с каждым предприятием. После доработки предложенных проектов в ноябре состоится их презентация для туроператоров.

Промышленный туризм предполагает организацию посещения промпредприятий туристами с целью привлечения инвесторов, развития малого и среднего предпринимательства, профориентации среди учащихся и студентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Мурманской области совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм.