Власти Якутии совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм. Заводы Якутии уже подготовили шесть пилотных проектов.
Туристы смогут посетить следующие предприятия:
В сентябре будет проводиться индивидуальная работа с каждым предприятием. После доработки предложенных проектов в ноябре состоится их презентация для туроператоров.
Промышленный туризм предполагает организацию посещения промпредприятий туристами с целью привлечения инвесторов, развития малого и среднего предпринимательства, профориентации среди учащихся и студентов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Мурманской области совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм.
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