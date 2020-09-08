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Власти Финляндии продлили запрет на въезд российских граждан

Туризм » Путешествия
Власти Финляндии продлили запрет на въезд российских граждан. Финляндия

Власти Финляндии решили продлить запрет на въезд в страну для российских граждан на неопределенный срок.

Стоит напомнить, что границу с Россией Финляндия закрыла ещё в марте из-за угрозы распространения коронавируса.

В финском генконсульстве отметили, что на данный момент ничего не известно о точных сроках смягчения запретов. Некоторое время назад сообщалось, что границы будут открыты с 8 сентября.

По мнению финских властей, открывать сейчас границы преждевременно, поэтому запрет пролонгировали.

Въезд в Финляндию разрешён лишь определённым категориям граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финские власти ужесточают правила пребывания в стране для иностранцев. Причиной стало увеличение новых случаев коронавируса у соседей.

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