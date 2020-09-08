В Болгаре состоится фестиваль средневекового боя

В Болгаре 26 и 27 сентября 2020 года состоится традиционный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар".

Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу жизни и быта жителей Древней Руси и средневековой Европы (IX-XV вв.) Организаторы покажут рыцарские одиночные сражения, дуэли, лучные и конные сражения, а также массовые бои.

Также все желающие смогут побывать на ярмарке и поучаствовать в различных творческих мастер-классах.

"На большой площадке семейного отдыха в режиме "нон-стоп" на протяжении двух дней фестиваля будут работать наши лучшие аниматоры. Конкурсы, игры, танцы, соревнования ходулистов, пластилиновый город и картонная крепость, спортивные бои — уверяем, ни вы, ни ваши дети ни на минуту не захотят отрываться от этой площадки!" — сообщили организаторы.

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