Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Беспредел": Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Розе Сябитовой вырезали матку из-за онкологии
CAS снова перенёс решение по делу российских биатлонисток
"Не уйду": выдержки из эксклюзивного интервью с Лукашенко
Лукашенко: Колесникова хотела сбежать на Украину к сестре
Михаил Ефремов сможет выйти по УДО только через 4 года
Австрийские учёные предложили делать искусственную кожу из грибов
В России могут провести Год Байкала. Путин поддержал
Кокорин тренируется в общей группе "Спартака"

В Болгаре состоится фестиваль средневекового боя

Туризм » Путешествия

В Болгаре 26 и 27 сентября 2020 года состоится традиционный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар".

В Болгаре состоится фестиваль средневекового боя

Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу жизни и быта жителей Древней Руси и средневековой Европы (IX-XV вв.) Организаторы покажут рыцарские одиночные сражения, дуэли, лучные и конные сражения, а также массовые бои. 

Также все желающие смогут побывать на ярмарке и поучаствовать в различных творческих мастер-классах.

"На большой площадке семейного отдыха в режиме "нон-стоп" на протяжении двух дней фестиваля будут работать наши лучшие аниматоры. Конкурсы, игры, танцы, соревнования ходулистов, пластилиновый город и картонная крепость, спортивные бои — уверяем, ни вы, ни ваши дети ни на минуту не захотят отрываться от этой площадки!" — сообщили организаторы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую роль в современном обществе играет реконструкция исторических событий.

Последние материалы
"Довольны?": Охлобыстин о приговоре Ефремову
Песков не стал комментировать приговор Ефремову
"Ничего, кроме войн": Трамп выступил против Пентагона
Бывший капитан "Уральских пельменей" стал электриком
Лукашенко признал, что мог "пересидеть" на посту президента
Добровинский: не хотел, чтобы Ефремов сел в тюрьму
Три восьмёрки в деле Ефремова: заклинания шаманов сработали
В Google оправдались за блокировку документального фильма "Беслан"
Губерниев отреагировал на приговор Ефремову
В Улан-Удэ создадут "буузный" квартал
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Общество
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров Василий Амирджанов Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова
Комментарии
Система образования с АУЕ не справилась
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Можно ли вылечить простуду за один день?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников