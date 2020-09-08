В Улан-Удэ создадут "буузный" квартал

Квартал, посвящённый национальному блюду бурятского народа, планируется создать именно в тех местах центра города, где традиционно располагались такие кафе — это улицы Свердлова, Коммунистическая, Банзарова. Власти Улан-Удэ хотят, чтобы исторический центр города стал местом для туристического показа.

Стоит напомнить, что новая история одной из старинных городских улиц началась ещё шесть лет назад. Местные жители обратились к властям с просьбой вернуть улице её историческое название. Предложение было принято, а авторы идеи пошли дальше.

"Неоднократные обращения в органы власти и общественников привели к такому решению — сделать проект "Историческая соборная". Буквально в прошлом году мы предложили городу рассмотреть этот вопрос", — сообщила Наталья Булычёва, житель ул. Соборная, член инициативной группы.

Так было положено начало проекту дальнейшей реставрации улицы Соборная. В перспективе здесь появятся рестораны, мастерские, а также развлекательные локации. Улица призвана стать местом притяжения туристов.

Проект стал одним из лучших в России, у него появились московские кураторы. Теперь остаётся только найти инвесторов и распространить опыт на другие кварталы.

В настоящее время проект Соборной улицы почти завершён. 16 из 29 домов признаны историческими памятниками, 5 домов выкупили бизнесмены, один дом (муниципальный) планируют переоборудовать в верхнеудинскую усадьбу.