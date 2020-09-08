Развивать туризм на Южных Курилах будут за счёт инвесторов

Власти Сахалинской области планируют развивать туризм на южной группе Курильских островов.

Развивать туризм на островах Кунашир и Шикотан будут за счёт инвесторов.

"Туристический спрос на эти острова колоссальный. В прошлом году их посетило около 6 тыс. туристов. В перспективе мы оцениваем возможность роста туристического потенциала до 30 тыс. человек. Но пока инфраструктура не справляется даже с имеющимся потоком. В связи с этим мы разработали ряд мер и предложений, которые позволят в краткосрочной и долгосрочной перспективах развивать туризм на этих островах. Развивать туризм на Южных Курилах планируют за счёт инвесторов", — пояснил в интервью ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.

Что планируется сделать?

На озере Весловское будет построена смотровая площадка, откуда туристы смогут наблюдать за тюленями и птицами.

На пути к вулкану Менделеева будет организована тропа, также планируется благоустроить наиболее опасные участки — сделать лестницы, ограждения и подвесные мосты.

Кроме того, по маршруту создадут места для отдыха.

Смотровые площадки также появятся на мысе Край. На главных видовых точках для безопасности туристов сделают верёвочные перила и поручни.

Местные чиновники считают, что всё это позволит создать уникальный турпродукт для жителей и гостей Сахалинской области.