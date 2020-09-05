В "бархатный" сезон эксперты прогнозируют приток туристов не меньше, чем летом. И самыми популярными направлениями считаются Крым и недавно открывшаяся Абхазия. Эксперты утверждают, что ни один из этих регионов не ждёт вторая волна вируса. Да и в целом, учёные вынесли вердикт, что коронавирус — болезнь тяжёлая, но почти для всех не смертельная. А значит, люди смогут спокойно отдохнуть.

"Просто нужно принять, что это очередное тяжелое инфекционное заболевание, но оно не является смертельным для множества заболевших. Конечно, особого внимания по-прежнему заслуживает группа пациентов преклонного возраста либо люди с хроническими заболеваниями", — сказал проректор по научной деятельности КФУ.

"Гостиницы загружены на 90 процентов в Гагрском районе, — сообщил министр туризма Абхазии. — В центре загруженность ниже — 35 процентов. Это связано с тем, что курортный сезон у нас начался поздно."