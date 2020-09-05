Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Невестка Валерии оказалась недовольна свадебным путешествием
Донбасс готовится стать частью Ростовской области
Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей
Жерар Депардье стал православным
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале от Amazon
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде

Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае

Туризм

Глава туристического Федерального агентства Зарина Догузова рассказала, что лучше всего развивать на Алтае экотуризм. Природа региона настолько богата и разнообразна, что экотуризм должен стать самым выгодным туристическим направлением. Власти обязались сделать инфраструктуру края наиболее комфортной для туристов.

Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае

"В регионе много охраняемых природных территорий, и поэтому увеличивать в таких условиях места размещения можно прежде всего за счет некапитального строительства", — сказала глава агентства.

"Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки, — добавила Зарина Догузова. — На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха. Развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач".

Последние материалы
Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае
Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей
Жерар Депардье стал православным
Крым: долгий путь на Родину
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале от Amazon
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр
Популярное
Новости Белоруссии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ

На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.

К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Коммунисты
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Военные новости
Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников