Глава туристического Федерального агентства Зарина Догузова рассказала, что лучше всего развивать на Алтае экотуризм. Природа региона настолько богата и разнообразна, что экотуризм должен стать самым выгодным туристическим направлением. Власти обязались сделать инфраструктуру края наиболее комфортной для туристов.

"В регионе много охраняемых природных территорий, и поэтому увеличивать в таких условиях места размещения можно прежде всего за счет некапитального строительства", — сказала глава агентства.

"Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки, — добавила Зарина Догузова. — На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха. Развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач".