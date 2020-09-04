По данным, собранным Министерством курортов и туризма, становится понятно, что количество желающих повторить свой отдых на полуострове довольно велико. И эта цифра не статична, а продолжает расти.

"Так, по предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым, будет как минимум на уровне прошлого года", — сообщили в ведомстве.

"Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли республики. В 2019 году доля гостей, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20 процентов. В этом году показатель будет значительно выше. А благодаря высокому уровню "возвратности" у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон", — сказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.