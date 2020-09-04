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Лучшие города России для ведения гостиничного бизнеса

Туризм
Лучшие города России для ведения гостиничного бизнеса. 409230.jpeg

Казань, Санкт-Петербург и Тверь претендуют на звание "Лучшего города для ведения гостиничного бизнеса". Эти города уже заявились в качестве номинантов на официальном сайте Национальной гостиничной премии 2020.

Пользователи, а затем и профессиональное жюри оценивают представленные материалы по следующим критериям:

  • общая информация о городе,
  • местное законодательство в части поддержки туризма и гостиничного бизнеса,
  • инфраструктура,
  • событийный календарь,
  • кадровый потенциал.

Еще несколько российских городов вскоре планируют вступить в соревнование за награду.

"Номинация "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса" в этом году впервые включена в Премию, — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — К участию приглашаются администрации городов в лице местных органов управления туризмом. Отдельная страница каждого номинанта по сути представляет собой моментальный снимок положения дел с туризмом в заявленном городе. Для широкого круга пользователей ресурса это приглашение в гости, для профессионалов гостиничного дела — информация к размышлению и, возможно, мотивация для бизнес-решений".

Пользовательское голосование и прием заявок на сайте hotelawards. ru продлится до 15 сентября, после чего к работе приступит профессиональное жюри конкурса. Торжественная церемония вручения Премии состоится 5 ноября в Центре международной торговли в Москве.

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