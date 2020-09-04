В Крыму в этом году туристический сезон бьёт все рекорды. Полуостров уже посетило более двух миллионов отдыхающих. Сентябрь и октябрь обещают быть такими же насыщенными.
Кроме того, что закрыты почти все границы, большому турпотоку способствует снижение стоимости поездок. А также то, что Крым участвует в федеральной турпрограмме с кешбэком.
"Сентябрь заполнен в Крыму очень серьёзно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет", — говорят сотрудники одной из турфирм.
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