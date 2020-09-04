Турсезон в Крыму продлится ещё два месяца

В Крыму в этом году туристический сезон бьёт все рекорды. Полуостров уже посетило более двух миллионов отдыхающих. Сентябрь и октябрь обещают быть такими же насыщенными.

Кроме того, что закрыты почти все границы, большому турпотоку способствует снижение стоимости поездок. А также то, что Крым участвует в федеральной турпрограмме с кешбэком.