В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"

Апшеронский район Краснодарского края считается "кубанской Швейцарией". Дело не только в удивительной красоте природы этих мест, но и в огромном туристическом потенциале. Сюда приезжают отдыхать жители мегаполисов.

На территории района развиваются все виды туризма, кроме морского.

Скоро здесь планируется создать туристический кластер "Курджипский". Он будет находиться в юго-восточной части Апшеронского района на площади 230 квадратных километров. В состав зоны войдут 22 объекта туристического показа. Здесь создадут четыре туристических маршрута.

Иными словами, Апшеронский район — прежде всего та территория, по которой нельзя путешествовать на автобусе. Лучше взять с собой запас еды и воды и отправиться в путь.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер.