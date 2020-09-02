Апшеронский район Краснодарского края считается "кубанской Швейцарией". Дело не только в удивительной красоте природы этих мест, но и в огромном туристическом потенциале. Сюда приезжают отдыхать жители мегаполисов.
На территории района развиваются все виды туризма, кроме морского.
Скоро здесь планируется создать туристический кластер "Курджипский". Он будет находиться в юго-восточной части Апшеронского района на площади 230 квадратных километров. В состав зоны войдут 22 объекта туристического показа. Здесь создадут четыре туристических маршрута.
Иными словами, Апшеронский район — прежде всего та территория, по которой нельзя путешествовать на автобусе. Лучше взять с собой запас еды и воды и отправиться в путь.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.