В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров

С 4 по 6 сентября в международной арт-резиденции "Гуслица" состоится ежегодный фестиваль туристических блогеров "Слёт под рюкзаком". Цель мероприятия — развитие сотрудничества между представителями госструктур, бизнеса и блогерами.

Арт-резиденция "Гуслица" представляет собой уникальное пространство для организации различных мероприятий — выставок, концертов, театральных представлений и фестивалей.

На территории Орехово-Зуевской резиденции расположены хвойный лес, реки, озёра, гостевые домики, столовая и баня.

В этом году в мероприятии примут участие более 100 travel-блогеров. Они расскажут о своих путешествиях и эффективных инструментах, которые способствуют реализации идей по развитию туризма.

Стоит отметить, что общение между участниками фестиваля будет проходить в необычном формате открытой сцены, палаточного лагеря и нетворкинга у костра.