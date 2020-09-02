С 4 по 6 сентября в международной арт-резиденции "Гуслица" состоится ежегодный фестиваль туристических блогеров "Слёт под рюкзаком". Цель мероприятия — развитие сотрудничества между представителями госструктур, бизнеса и блогерами.
Арт-резиденция "Гуслица" представляет собой уникальное пространство для организации различных мероприятий — выставок, концертов, театральных представлений и фестивалей.
На территории Орехово-Зуевской резиденции расположены хвойный лес, реки, озёра, гостевые домики, столовая и баня.
В этом году в мероприятии примут участие более 100 travel-блогеров. Они расскажут о своих путешествиях и эффективных инструментах, которые способствуют реализации идей по развитию туризма.
Стоит отметить, что общение между участниками фестиваля будет проходить в необычном формате открытой сцены, палаточного лагеря и нетворкинга у костра.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.