Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию

В Ростуризме разработали проект постановления, согласно которому Координационный совет по развитию туризма в России преобразуют в правительственную комиссию.

В настоящее время в задачи Координационного совета входит согласование действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, направленных на развитие туризма. Кроме того, он занимается подготовкой предложений по развитию индустрии туризма и совершенствованием законодательства в этой сфере.

Комиссия должна будет также заниматься и решением финансовых вопросов — анализом того, каковы цели и задачи по развитию туризма с учётом выделенного бюджета, координацией строительства и восстановления туристических объектов.

Ранее сообщалось, что Координационный совет продолжит свою деятельность в рамках нацпроекта в сфере туризма.

Стало известно, что изменится и состав Совета — в него будут входить главы всех регионов, а также представители общественных организаций и бизнесмены.