В Ростуризме разработали проект постановления, согласно которому Координационный совет по развитию туризма в России преобразуют в правительственную комиссию.
В настоящее время в задачи Координационного совета входит согласование действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, направленных на развитие туризма. Кроме того, он занимается подготовкой предложений по развитию индустрии туризма и совершенствованием законодательства в этой сфере.
Комиссия должна будет также заниматься и решением финансовых вопросов — анализом того, каковы цели и задачи по развитию туризма с учётом выделенного бюджета, координацией строительства и восстановления туристических объектов.
Ранее сообщалось, что Координационный совет продолжит свою деятельность в рамках нацпроекта в сфере туризма.
Стало известно, что изменится и состав Совета — в него будут входить главы всех регионов, а также представители общественных организаций и бизнесмены.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.