Эксперты составили список профессий, представители которых смогли получить наибольшую прибыль во время курортного сезона в Крыму и Сочи на фоне закрытия границ.
Рейтинг и сумма доходов составлены на основании данных официальных ведомств и служб, а также опросов сотрудников туристических компаний.
В первую очередь хорошо заработали владельцы жилья, а также работники ресторанов, таксисты и сотрудники магазинов. Также хорошими доходам могут похвастаться организаторы пляжного отдыха и экскурсий, сообщает Telegram-канал "Крымский".
Собственники жилых помещений зарабатывали в сутки в среднем около 3 тыс. рублей за "бабушкину комнату" (или студенческий номер), около 7 — 10 тыс. за квартиру в хорошем состоянии и 25 тыс. за квартиру-студию или жильё люкс-класса.
Таким образом, среднемесячный доход арендодателя превысил 100 тыс. рублей. Владельцы нескольких жилых объектов смогли заработать от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.
Доход владельцев ресторанов составил порядка $200 — 500 тыс. в месяц. В период большого потока посетителей официантам удалось заработать от 100 до 180 тыс., с учётом рабочего времени и чаевых.
Водители такси, которые работали по 12 — 16 часов в день, в среднем заработали от 100 до 230 тыс. рублей.
Хозяева магазинов по продаже сувениров каждый день получали от 70 до 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал "Крымский".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.