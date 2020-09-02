Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах

Эксперты составили список профессий, представители которых смогли получить наибольшую прибыль во время курортного сезона в Крыму и Сочи на фоне закрытия границ.

Рейтинг и сумма доходов составлены на основании данных официальных ведомств и служб, а также опросов сотрудников туристических компаний.

В первую очередь хорошо заработали владельцы жилья, а также работники ресторанов, таксисты и сотрудники магазинов. Также хорошими доходам могут похвастаться организаторы пляжного отдыха и экскурсий, сообщает Telegram-канал "Крымский".

Собственники жилых помещений зарабатывали в сутки в среднем около 3 тыс. рублей за "бабушкину комнату" (или студенческий номер), около 7 — 10 тыс. за квартиру в хорошем состоянии и 25 тыс. за квартиру-студию или жильё люкс-класса.

Таким образом, среднемесячный доход арендодателя превысил 100 тыс. рублей. Владельцы нескольких жилых объектов смогли заработать от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.

Доход владельцев ресторанов составил порядка $200 — 500 тыс. в месяц. В период большого потока посетителей официантам удалось заработать от 100 до 180 тыс., с учётом рабочего времени и чаевых.

Водители такси, которые работали по 12 — 16 часов в день, в среднем заработали от 100 до 230 тыс. рублей.

Хозяева магазинов по продаже сувениров каждый день получали от 70 до 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал "Крымский".