Отдых в России — не самый популярный среди туристов со всего мира. Как оказалось, этому есть несколько причин. Например, некоторые считают, что Россия находится слишком далеко. А другие — что отдыхать здесь удовольствие не из дешёвых. Ещё одна озвученная причина это незнание русского языка.
Напомним, что за прошедшее лето в Республике Крым отдохнули более двух миллионов россиян. Крым назван одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.