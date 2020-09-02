Дорого и далеко: почему Россия не очень популярна среди интуристов

Отдых в России — не самый популярный среди туристов со всего мира. Как оказалось, этому есть несколько причин. Например, некоторые считают, что Россия находится слишком далеко. А другие — что отдыхать здесь удовольствие не из дешёвых. Ещё одна озвученная причина это незнание русского языка.

Напомним, что за прошедшее лето в Республике Крым отдохнули более двух миллионов россиян. Крым назван одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма.