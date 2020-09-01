В Кировской области появится национальный парк "Вятка"

На месте Казанского моря, которое располагалось на территории Кировской области 240 миллионов лет назад, появится национальный парк "Вятка".

Открытие парка запланировано на 2022 год.

В состав парка войдут Немдинский, Былинский и Котельничский участки, а также Атарская лука с поющими песками. Расположенные на их территории знаменитые скалы, утёсы и пещеры всегда привлекали туристов.

Кроме того, Кировская область известна своими трёхкаскадным водопадом и густыми лесами с редкими видами растений и животных.

В настоящее время в России порядка 60 национальных парков, на территории которых развивают экотуризм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области начались работы по созданию первого в регионе национального парка. Предполагается, что он будет открыт в 2022 году.