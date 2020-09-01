В Чечне ежегодно будет проходить рыболовный фестиваль

В Чечне будут каждый год проводить рыболовный фестиваль с целью развития внутреннего туризма.

Первый фестиваль рыболовного туризма "Грозная рыбалка" состоится уже в сентябре этого года.

"В середине сентября мы проведем фестиваль рыболовного туризма на "Грозненском море". Посетителей и участников мероприятия ждут мастер-классы, живое общение с именитыми рыбаками, в число которых входит главный гость и ведущий Алексей Фадеев. "Грозная рыбалка" приобретет статус ежегодного фестиваля", — сообщила начальник организационно-аналитического отдела регионального Минтуризма Яха Дадаева.

Предполагается, что участниками первого фестиваля станут около 300 человек.

"Цель проведения фестиваля — развитие рыболовного спорта, пропаганда любительского рыболовства как формы массового активного отдыха и повышение туристской привлекательности Чеченской Республики", — отметила Дадаева.

В прошлом году Чечню посетили более 160 иностранных туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чечне для туристов разработаны "милитари-туры".