Предприниматели Алтайского края получат субсидии на развитие туризма

С 1 сентября в Алтайском крае начался приём заявок на субсидии в сфере сельского туризма. Средства будут направлены на компенсацию части расходов, связанных со строительством гостевых домов и проведением коммуникаций.

"В том числе могут компенсироваться понесенные расходы на обустройство территории сельского гостевого дома, строительство и реконструкцию расположенных на ней хозяйственных и бытовых построек, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством в связи с занятием сельским туризмом", — сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Размер субсидии составит не более 350 тысяч рублей.

Заявку можно подать до 31 октября 2020 года.

Ранее"Правда.Ру" писала о том, что в Ульяновской области открыли отель для сельского отдыха.