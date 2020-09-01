С 1 сентября в Алтайском крае начался приём заявок на субсидии в сфере сельского туризма. Средства будут направлены на компенсацию части расходов, связанных со строительством гостевых домов и проведением коммуникаций.
"В том числе могут компенсироваться понесенные расходы на обустройство территории сельского гостевого дома, строительство и реконструкцию расположенных на ней хозяйственных и бытовых построек, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством в связи с занятием сельским туризмом", — сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Размер субсидии составит не более 350 тысяч рублей.
Заявку можно подать до 31 октября 2020 года.
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