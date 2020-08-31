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Выводы делать рано - депутат ГД о программе кешбэка за туры по России

Туризм » Регионы » Россия

Интерес к путешествиям по России вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. Это говорит, в том числе, об эффективности программы кешбэка.

Её итоги подвели в АТОР. Сообщается, что продажи путёвок за время акции серьёзно выросли, а часть путешественников намеренно ждали акции, чтобы купить туры по России. Средний чек составил 50-57 тысяч рублей за тур.

"Мы должны понимать, что пандемию никто не отменял, у нас практически закрыты границы. Объективно увеличение спроса на туры по России объяснить сейчас невозможно. Я нахожусь в городе Сочи. И популярность этого курорта зашкаливает, как в советские времена. И поэтому я считаю, что нужно продолжать программу, а выводы можно будет сделать чуть позже. Я считаю, нужно применить цифровые технологии и объективно научиться считать турпотоки. Потому что сейчас у нас статистика немножко отстает, а регионы зачастую завышают показатели, чтобы свою эффективность показать", — считает заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Как отметили туроператоры, большой запрос в рамках акции был на покупку дорогих туров на Камчатку и Байкал. По ним можно было получить максимальный кешбэк. Самыми востребованными оказались поездки в октябре в Краснодарский край, Крым и на Кавказ.

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