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Галина Дехтярь: "Такого колорита, как в Суздале, нет в других городах"

Туризм » Путешествия

Древний город Суздаль ждут кардинальные перемены. Правительство поручило госкомпании "ДОМ.РФ" и конструкторскому бюро "Стрелка" разработать стратегию пространственного развития города до 2030 года. Предполагается, что новая концепция развития позволит повысить доходы от туризма в пять раз. О том, реализация каких мероприятий позволит повысить доходы от туризма, рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина  Дехтярь.

"Сложно сказать, потому что, во-первых, Суздаль и так один из самых посещаемых городов, так как такого колорита, как там, нет в других городах. Во-вторых, сейчас у нас нет китайских туристов, которые тоже массово его посещали, поэтому пока в Суздаль приезжают только россияне. Увеличение дохода от туризма в пять раз — это, конечно, наполеоновские планы.

При отсутствии вспышки коронавируса, возможно, число туристов увеличится. Но стратегия развития туризма у нас до 2035 года. Она предполагает развитие как внутреннего, так и въездного туризма, поэтому когда мы говорим о переходе на электронные визы (а у нас такое есть сейчас — это вариант облегчения приезда иностранных туристов в Российскую Федерацию), это один из шагов для того, чтобы изменить потоки и привлечь туристов, облегчив их въезд в Россию. Это позволит путешествовать не только в Суздаль.

Программа кешбэка тоже достаточно интересна, однако, вместо трёх миллионов туристов, как предполагала руководитель Ростуризма, этой услугой воспользовались всего 50 000 туристов.

Сейчас нужно отделить желаемое от действительного и развивать то, что есть, улучшать те позиции, которые есть сегодня, заниматься повышением качества гостиничного обслуживания у себя на территории.

"Зонирование города"

То, что называется "зонирование города" — да, конечно, это интересно. Другой вопрос — это разделение экскурсий: туристы идут на одну экскурсию или они идут на другую? Или они ходят на эти экскурсии последовательно? Сегодня это и так существует, потому что экскурсии по Суздалю тоже разные. Современную часть города туристы, естественно, не хотят посещать, она их не интересует.

Предприятия общественного питания должны находиться в избах, тогда это привлечет внимание гостей. Рестораны туристов не заинтересуют.

Тут нужно понимать цели и задачи: повышение качества обслуживания в гостиницах, улучшение качества разнообразия питания с учётом старорусской кухни (каких-то древних национальных традиций именно русской кухни), улучшение логистики.

Это всё должно быть расписано в стратегии развития данного города. Я думаю, что это будет достаточно интересно", — заключила эксперт.

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