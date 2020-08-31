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В Бухаре открыли туркластер "Bukhara Desert Oasis & Spa"

Туризм » Путешествия

30 августа в Бухаре состоялась церемония открытия туристического кластера "Bukhara Desert Oasis & Spa".

"Сегодня в нашей стране принимаются актуальные меры по развитию туристической отрасли, соответствуя условиям пандемии. В связи с этим, согласно Постановлению республиканской специальной комиссии от 12 августа, движение автотранспортных средств, местных авиалиний и железнодорожных рейсов, деятельность санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостиниц, гостевых домов, пляжей, хостелов и других мест отдыха возобновлены с 15 августа, что открывает широкие возможности для сферы туризма.

Мы надеемся, что данный туристический объект, вводимый в эксплуатацию в кратчайшие сроки, быстро станет любимым местом местных и иностранных гостей", — сообщил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Площадь нового комплекса составляет 10,0 га. Также предусмотрена дополнительная территория площадь 30 га, на которой расположены экопарки и теплицы.

Первое время туркомплекс сможет принимать 500 человек одновременно, а в перспективе —  более 1000. Стоит отметить, что благодаря реализации проекта было создано более 100 новых рабочих мест.

Для гостей туркомплекса будут организованы театрализованные представления и развлекательные мероприятия на природе.

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