Древний город Суздаль ждут кардинальные перемены. Правительство поручило госкомпании "ДОМ.РФ" и конструкторскому бюро "Стрелка" разработать стратегию пространственного развития города до 2030 года.
Первый этап преобразований будет завершён к 2024 году — 100-летию Суздаля.
Территорию города планируется разделить на три части — торгово-купеческий (екатерининский) город, древнерусский и современный.
В зоне "древнерусского города" будут обустроены набережная и пешие турмаршруты.
Торгово-купеческая часть Суздаля будет создана на улице Ленина, вдоль Торговых рядов.
В Советском районе и на Садовой улице будет располагаться "современная " часть города — административные здания и офисы.
Предполагается, что новая концепция развития позволит повысить доходы от туризма в пять раз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростовской области открыли музейный комплекс "Самбекские высоты".
Александра Лукашенко поздравляют с днём рождения не только главы государств.