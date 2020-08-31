Новая стратегия развития Суздаля повысит доходы от туризма в пять раз

Древний город Суздаль ждут кардинальные перемены. Правительство поручило госкомпании "ДОМ.РФ" и конструкторскому бюро "Стрелка" разработать стратегию пространственного развития города до 2030 года.

Первый этап преобразований будет завершён к 2024 году — 100-летию Суздаля.

Что планируется изменить?

Территорию города планируется разделить на три части — торгово-купеческий (екатерининский) город, древнерусский и современный.

В зоне "древнерусского города" будут обустроены набережная и пешие турмаршруты.

Торгово-купеческая часть Суздаля будет создана на улице Ленина, вдоль Торговых рядов.

В Советском районе и на Садовой улице будет располагаться "современная " часть города — административные здания и офисы.

Предполагается, что новая концепция развития позволит повысить доходы от туризма в пять раз.

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