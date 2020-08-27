За два дня россияне приобрели туров по России на полмиллиарда рублей. За каждую покупку от 25 тысяч рублей они получат возврат 20%.

Программа стартовала отлично, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"По ряду направлений продажи в 10 раз увеличились. Но все равно объем средств — 15 миллиардов рублей, которые выделены на кешбэк, очень большой. Поэтому мы сейчас уже ходатайствуем, что если за неделю не успеют, а, скорее всего, могут не успеть до 28-го числа раскупить столько туров, чтобы продлили эту программу.

Потому что наш потребитель ещё недостаточно ориентируется в онлайн-сервисах, нужно продвинуть информацию об этой программе, не все про неё знают. Мне кажется, это такой пилотный вариант, который надо продлить, если средства не будут освоены", — пояснил эксперт.