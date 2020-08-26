Власти Дагестана окажут финансовую поддержку гостевым домам, расположенным в сёлах республики.
Сельский туризм пользуется большой популярностью и позволяет привлечь в регион больше людей. В связи с этим государство решило оказать содействие этнотуризму.
Финансовая помощь будет предоставляться в виде грантов.
"По данным за прошлый год Дагестан принял более 850 тысяч туристов. Каждый год их число продолжает расти", — сообщает пресс-служба Минтуризма.
Главная задача, считают в ведомстве, — развитие и строительство полноценных и качественных гостевых домов. Это позволит сделать этнотуризм более привлекательным и увеличить турпоток, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей республики.
Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне стали активнее интересоваться путешествиями по Дагестану.
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