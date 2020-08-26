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В Рязанской области до конца года начнёт работать глэмпинг-парк

Туризм » Путешествия
В Рязанской области до конца года начнёт работать глэмпинг-парк. Глэмпинг

В Рязанской области до конца года создадут глэмпинг-парк. Он будет расположен на территории экопарка "Поляны", сообщила заместитель министра культуры и туризма региона Ольга Голева.

Глэмпинг представляет собой разновидность кемпинга. Это быстровозводимая комфортабельная палатка, в которой есть спальное место, электричество, душ и туалет. Она подходит для круглогодичного применения.

Почему именно глэмпинг?

По словам Голевой, в регионе решили развивать именно такой вид туризма, так как это даёт возможность получить грант от Ростуризма на развитие экотуризма.

Три из десяти глэмпингов будут созданы за счёт средств федерального бюджета.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Омской области запускают новый вид туризма — глэмпинг.

 

 

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