На территории порта Мурманска планируют создать арктический кластер международного уровня. Соглашение о выделении средств федерального бюджета на строительство проекта "Новый Мурманск" уже подписали губернатор области Андрей Чибис и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Уникальный кластер появится в результате комплексного редевелопмента припортовых территорий. В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк", — сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.
В реализацию проекта планируется вложить около 5 млрд рублей.
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