В Курской области появится несколько туристических кластеров

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о том, что в регионе планируется создать несколько туристических кластер.

По его словам, в настоящее время идёт подготовка нового национального проекта по развитию туризма в России.

"Мы будем ориентироваться на создание нескольких туристических класетров: военно-патриотический туризм, паломнический туризм, эко-туризм и событийный", — отметил глава области.

Также он подчеркнул, что согласно статистическим данным, около 605 жителей Курской области никогда не были за пределами своего региона.

5 и 6 сентября жители Курска будут отмечать День города. 6 сентября состоится открытие Курского детинца.

Губернатор заявил, что в перспективе он призван стать туристическим ядром Курской области.