Сбербанк и Ростуризм подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
В пресс-службе банка пояснили, что в документе определены основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, разработки Сбербанка и его видение перспектив в части AI, FinTech и эмоционального интеллекта позволит индустрии в ближайшие годы войти в число лидеров мирового туризма.
"Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты", — цитирует её пресс-служба Ростуризма.
В рамках соглашения Сбербанк предоставит Ростуризму индивидуальные условия обслуживания для реализации государственных программ.
Кроме того, предусмотрено сотрудничество в области разработки обучающих программ для персонала.
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