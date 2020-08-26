Ростуризм и Сбербанк будут вместе работать над туристическим порталом

Сбербанк и Ростуризм подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В пресс-службе банка пояснили, что в документе определены основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, разработки Сбербанка и его видение перспектив в части AI, FinTech и эмоционального интеллекта позволит индустрии в ближайшие годы войти в число лидеров мирового туризма.

"Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты", — цитирует её пресс-служба Ростуризма.

В рамках соглашения Сбербанк предоставит Ростуризму индивидуальные условия обслуживания для реализации государственных программ.

Кроме того, предусмотрено сотрудничество в области разработки обучающих программ для персонала.