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"Роза Хутор" получил награду Travellers' Choice по версии TripAdvisor

Туризм

Курорт "Роза Хутор" вошел в число лучших достопримечательностей мира. Ежегодно международный сервис TripAdvisor (tripadvisor.com) отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers' Choice.

Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок путешественников на платформе сервиса. При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Критерием для выбора победителей всегда остается выдающийся сервис и отличные впечатления туристов, которыми они делятся на этом популярном сайте путешествий.

Travellers' Choice ("Выбор путешественников") могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

Туристические направления, авиакомпании, гостиницы, рестораны, курорты по всему миру соревнуются за это звание. Для Travellers' Choice не бывает заявок на участие, нет взносов или отборочных туров. Это признание, которое можно заслужить лишь со временем, через выбор и голоса пользователей сервиса TripAdvisor .

Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор": "Мы искренне благодарим наших гостей за отзывы, которые сыграли ведущую роль в том, что курорт получил столь престижную награду как Travellers' Choice-2020. Мы постараемся всегда соответствовать их самым лучшим ожиданиям".

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