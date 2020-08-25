Национальная гостиничная премия 2020: заявки принимаются до 15 сентября

Организационный комитет Национальной гостиничной премии 2020 принял решение о продлении срока приема заявок на участие до 15 сентября. Профессиональное жюри конкурса будет работать с 16 сентября по 15 октября.

"В последние дни к нам обращалось немало представителей гостиничной отрасли с предложением продлить срок приема заявок, — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Понятно, что в высокий сезон все службы, например, курортных и загородных отелей загружены по максимуму. Теперь у наших коллег есть еще три с лишним недели, чтобы прислать заявку и материалы для размещения на официальном сайте Премии hotelawads.ru".

Голосование на сайте Премии идет весьма активно. Народное жюри уже составило 8400 человек, которые отдали за участников более 10 тысяч голосов. Напомним, что по результатам голосования пользователей формируется шорт-лист из 5 финалистов в каждой номинации. Победителя из каждой пятерки выберет жюри, которое в этом году состоит из 22 известных и авторитетных представителей гостиничной и туристической отрасли самых разных компетенций.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Национальной гостиничной премии hotelawards.ru.