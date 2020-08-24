29 августа на территории Ростовского кремля состоится праздник урожая

29 августа 2020 года на территории музея-заповедника "Ростовский кремль" пройдёт праздник урожая "Последний день лета".

В рамках мероприятия планируется организовать сельскохозяйственную ярмарку.

Впервые праздник урожая местные жители организовали в прошлом году, так у них есть возможность показать результаты своих сельскохозяйственных трудов, которыми с давних времён славится ростовская земля.

Жители и гости города смогут не только приобрести качественные продукты, но и хорошо отдохнуть.

На площадке у Государских хором Ростовского кремля для гостей мероприятия выступят местные творческие коллективы. Кроме того, будут организованы концерт, мастер-класс и конкурс на самое вкусное яблочное варенье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростове завершилась реставрация Конюшенного двора XVII века.