Врачам, работавшим с COVID-19, подарят путёвки в Великий Новгород

Российский союз туриндустрии выступил с инициативой провести акцию "Туризм России — медикам России". Данное предложение поддержали петербургский туроператор "Карелиягид" и новгородский Центр развития туризма "Красная изба".

Они решили выразить благодарность петербургским медикам, принимавшим участие в борьбе с эпидемией COVID-19, подарить врачам и медсёстрам 100 однодневных турпутёвок в Великий Новгород. Там для медработников будет подготовлена специальная программа.

Жители Великого Новгорода будут рады встретить гостей.

"Уверены, что медики смогут прекрасно отдохнуть на родине русской государственности и даже, возможно, захотят переехать в наш великий древний город", — сообщила директор Центра развития туризма "Красная изба" Марина Лебедева.

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по многим сферам экономики, но больше всего пострадала именно туриндустрия. Но, несмотря на это, представители туристической сферы решили поддержать медиков.

"Когда мы услышали об этой акции, то сразу же решили, что обязательно присоединимся. Сначала думали подарить несколько экскурсий — в Великий Новгород, Карелию, а это основное наше направление, и Выборг. Однако после общения с фондом "ДаДобро", а потом и с "Красной избой" возникла идея о создании специальной совместной программы по приему медицинских работников в Новгороде", — пояснил директор по развитию компании "Карелиягид" Андрей Овчинников.

Стоит отметить, что для врачей все услуги будут бесплатными, а членам их семей будет предоставлена скидка 50%.