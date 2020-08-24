В Псковской области создадут военно-мемориальный комплекс

В Псковской области создадут военно-мемориальный комплекс "Себежский укрепрайон".

"Хочу также упомянуть реализацию давно назревшей идеи создания военно-мемориального комплекса "Себежский укрепрайон" на основе уникального фортификационного комплекса Великой Отечественной войны. Вместе с Русским географическим обществом мы сделаем этот шаг в направлении развития внутреннего туризма и формирования новых точек притяжения для туристов", — сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Реализация проекта будет осуществляться при поддержке Русского географического общества. Кроме того, планируется разработать дорожную карту реализации нескольких перспективных проектов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Псковской области будут развивать водный туризм. В этом очень заинтересованы местные жители. Развитие нового вида туризма позволит привлечь в регион больше отдыхающих.