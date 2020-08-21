Андрей Сулейков займётся развитием цифрового туризма в Росатоме

Андрей Сулейков возглавил направление "Цифровой туризм" АО "Цифровые платформы и решения Умного Города" в структуре Росатома.

Сулейков более 30 лет работал в медиабизнесе, 10 из них — на телевидении. Последние 8 лет Андрей занимается продвижением digital-направления в сфере туризма в группе компаний "Аппреал".

Его проект литературного путеводителя "Тула. Это моя земля" вышел в финал конкурса "Мастера гостеприимства".