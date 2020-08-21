Андрей Сулейков возглавил направление "Цифровой туризм" АО "Цифровые платформы и решения Умного Города" в структуре Росатома.
Сулейков более 30 лет работал в медиабизнесе, 10 из них — на телевидении. Последние 8 лет Андрей занимается продвижением digital-направления в сфере туризма в группе компаний "Аппреал".
Его проект литературного путеводителя "Тула. Это моя земля" вышел в финал конкурса "Мастера гостеприимства".
"Мне очень близко по духу высказывание Белинского — "Любить свою Родину, — значит, знать её". Туристический потенциал России велик и при этом недооценён из-за того, что люди мало знают об интересных для путешествий местах. Самый эффективный способ продвижения туризма регионов — цифровые технологии. Росатом — компания лидеров в разработке ИТ-решений в формате Умный город. Цифровые платформы Умного Города оптимальны и для продвижения туризма, что доказывают реализованные проекты в Сарове, Железноводске, Томске, Мурманске", — рассказал он.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.