В Чарынском нацпарке будут развивать экотуризм

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев презентовал концепцию развития национального парка "Чарын". Он заявил, что на территории парка будут развивать экотуризм с привлечением инвестиций частных лиц.

Здесь планируется построить визит-центры, создать 4 турмаршрута, места, где туристы смогут переночевать, этноаулы, а также глэмпинги и кэмпинги. Кроме того, предусмотрено открытие смотровых площадок и точек общепита.

По словам министра, для того, чтобы уменьшить рекреационную нагрузку, все объекты будут находиться за пределами каньонов.

"Если кто там бывал, там построена новая дорога, от основной трассы будет заезд. Проезжая через шлагбаум, вы попадете в визит-центр. Там полностью будет развернут общепит на 50 мест, эко-отель на 50 мест, кафе с национальной кухней, этноаул, автостоянка на 100 машин. Это все будет в полупустынной степной части. Здесь будет начало туристского маршрута. На маршруте Чарынский каньон планируется обустройство трёх смотровых площадок, между ними расстояние километр. Мы охватим вдоль каньона зону в три километра, где можно будет с различных ракурсов посмотреть каньоны. Были предложения также определить вертолетный маршрут, но мы пока исключили его, понимая, что это нанесет вред экосистеме", — рассказал вице-министр.

Перед спуском с каньона будет открыт пункт проката велосипедов. Туристы, которые будут спускаться с этой стороны, будут следовать по маршруту Чарын — Долина замков.

Маршрутом Малый каньон — Темирлик смогут воспользоваться жители близлежащих районов Алматинской области.

В реализацию проекта будет вложено 3 млрд 600 млн тенге.